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Американские ученые назвали главную причину смерти от коронавируса

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Американские ученые назвали главную причину смерти от коронавируса
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ученые из США определили основную причину летальных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее исследование специалисты опубликовали во вторник, 31 августа.

По их мнению, высокая концентрация COVID-19 в легких чаще всего приводит к смерти. Также американские ученые опровергли теорию о том, что гибели содействуют бактериальные инфекции или резкая иммунная реакция человеческого организма.

— Наши результаты показывают, что причиной смертей от COVID-19 во время пандемии в значительной степени является неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих легкие, — отметил ведущий автор исследования Имран Сулайман.

В эксперименте участвовали 589 образцов тканей мужчин и женщин, у которых диагностировали тяжелую форму заболевания. В результате ученые пришли к выводу, что умершие от коронавируса имели в десять раз больше нагрузки на органы дыхания. Сопутствующих причин смерти специалисты выявить не смогли.

— Если мы определим источник этой проблемы, то сможем найти эффективное лечение, которое работает, укрепляя собственные защитные силы организма, — пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

Во вторник, 31 августа, ученые из Каролинского института определили, что скрининг на фибрилляцию предсердий может снизить риск инсульта, сильного кровотечения или летального исхода.

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