Американские ученые назвали главную причину смерти от коронавируса
Ученые из США определили основную причину летальных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее исследование специалисты опубликовали во вторник, 31 августа.
По их мнению, высокая концентрация COVID-19 в легких чаще всего приводит к смерти. Также американские ученые опровергли теорию о том, что гибели содействуют бактериальные инфекции или резкая иммунная реакция человеческого организма.
— Наши результаты показывают, что причиной смертей от COVID-19 во время пандемии в значительной степени является неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих легкие, — отметил ведущий автор исследования Имран Сулайман.
В эксперименте участвовали 589 образцов тканей мужчин и женщин, у которых диагностировали тяжелую форму заболевания. В результате ученые пришли к выводу, что умершие от коронавируса имели в десять раз больше нагрузки на органы дыхания. Сопутствующих причин смерти специалисты выявить не смогли.
— Если мы определим источник этой проблемы, то сможем найти эффективное лечение, которое работает, укрепляя собственные защитные силы организма, — пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.
Во вторник, 31 августа, ученые из Каролинского института определили, что скрининг на фибрилляцию предсердий может снизить риск инсульта, сильного кровотечения или летального исхода.