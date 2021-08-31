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Сергей Собянин оценил «Спасскую башню» как грандиозное событие

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин оценил «Спасскую башню» как грандиозное событие
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» прекрасным и грандиозным событием. Такое мнение он высказал во вторник, 31 августа.

По его словам, праздник искусства и музыки полюбился многим горожанам и туристам.

— Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас в Москве на XIV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Прекрасный и грандиозный праздник искусства завоевал искреннюю любовь москвичей и гостей столицы, — отметил глава города.

Мэр Москвы ответил, что в мероприятии участвуют военные творческие коллективы из России и разных стран мира. Они показывают запредельный уровень музыкального мастерства и военной выправки.

ТАСС со ссылкой на слова Сергея Собянина добавило, что такая торжественная музыка и театральные постановки «восхищают, покоряют, заставляют сердца зрителей биться сильнее».

В понедельник, 30 августа, мэр Москвы открыл детскую школу искусств имени Глинки в столичном районе Печатники. По его словам, в новом здании можно будет заниматься не только музыкой, хореографией, живописью, здесь большой зал, камерный зал, получилась полноценная школа искусств.

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