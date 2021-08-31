Детскую школу искусств имени Глинки в Печатниках открыл Сергей Собянин

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Детская школа искусств открылась в столичном районе Печатники. Учреждение дополнительного образования построили в рамках реализации инвестиционной программы Москвы. Во вторник, 31 августа, школу посетил мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что система творческого образования в столице одна из самых крупных в мире. Около полумиллиона детей посещают различные кружки и секции.

По словам Сергея Собянина, за последние несколько лет в Москве отремонтировали более ста музыкальных школ. При этом для семи учреждений возвели новые здания, в числе которых школа в Печатниках.

— Новый дом совершенно другого уровня — в три с половиной раза больше, и, конечно, он сделан уже специально для школы искусств. Здесь можно заниматься не только музыкой, хореографией, живописью, здесь большой зал, камерный зал, получилась полноценная школа искусств, — добавил глава города.

Официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на слова директора школы искусств имени Глинки Дениса Гордеева написал, что учреждение дополнительного образования планирует принимать в ученики детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Во вторник, 31 августа, Сергей Собянин заявил, что творческим коллективам детских школ искусств в Москве предоставят бесплатные автобусы, чтобы они могли участвовать в фестивалях и концертах.