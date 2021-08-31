Сергей Собянин поручил выделить бесплатный транспорт для выездов музыкальных школ

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Творческим коллективам детских школ искусств в Москве предоставят бесплатные автобусы, чтобы они могли участвовать в фестивалях и концертах. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время в Москве 151 учреждение художественного и музыкального образования, где создано 808 творческих коллективов. Всего в музыкальные школы ходят 21 896 детей.

Творческие коллективы получат автобусы Мосгортранса туристического класса. На реализацию программы будет выделено до 250 миллионов рублей в год, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин сообщил, что школы готовы к новому учебному году. Он также отметил, что около полутора миллионов детей пойдут в детские сады и школы в столице в новом учебном году.

Также мэр добавил, что строительство и ремонт образовательных учреждений завершат в столице к 1 сентября. По его словам, качественное возведение детских садов и школ происходит без остановки.