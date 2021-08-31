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Лидер группы «Маленький принц» Александр Хлопков подал в суд на Google

Иван Юминов

Происшествия
Лидер группы «Маленький принц» Александр Хлопков подал в суд на Google
Фото: Пресс-служба суда

Мосгорсуд начнет рассмотрение иска певца Александра Хлопкова из группы «Маленький принц» к компании Google в пятницу, 3 сентября. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Мосгорсуд приступит к рассмотрению иска российского музыканта Александра Хлопкова к Google LLC о защите авторских прав. Судебное заседание назначено на 3 сентября 15:30, — говорится в сообщении.

О ходе рассмотрения иска, как отмечается, будет сообщено дополнительно. Хлопков требует удалить опубликованные в YouTube песни «Мы встретимся снова» и «Прощай», отмечает агентство городских новостей «Москва».

25 августа сообщалось, что Мещанский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и запретил Google свободно размещать информацию о деятельности зацеперов. В ведомстве отметили, что проведенная проверка подтвердила факт наличия видеороликов на YouTube, которые популяризируют экстремальные способы передвижения.

После вступления в законную силу судебное решение, как отмечается, направят в Роскомнадзор. Впоследствии в ведомстве создадут список интернет-страниц, которые содержат запрещенную информацию о деятельности зацеперов.

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