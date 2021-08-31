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Украина договорилась о строительстве пяти энергоблоков АЭС по технологиям США

Иван Юминов

В мире
Украина договорилась о строительстве пяти энергоблоков АЭС по технологиям США
Фото: Twitter / ZelenskyyUa

Украина подписала с американской компанией Westinghouse Electric меморандум о строительстве по ее технологиям энергоблока Хмельницкой АЭС и впоследствии еще четырех блоков стоимостью до 30 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США во вторник, 31 августа.

— Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще четырех блоков по их технологии, — рассказал глава государства.

Министры энергетики Украины и США подписали совместное заявление о начале стратегического диалога между странами в сфере климата и энергетики, отметил Зеленский в Twitter.

31 августа украинский лидер выразил надежду, что его встреча с президентом США Джо Байденом будет содержательной. Он надеется, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.

Президенты должны встретиться, как ожидается, в среду, 1 сентября. Переговоры предусматривают формат общения «с глазу на глаз», во время визита в США Зеленский также планирует посетить Калифорнию.

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