Украина договорилась о строительстве пяти энергоблоков АЭС по технологиям США

Фото: Twitter / ZelenskyyUa

Украина подписала с американской компанией Westinghouse Electric меморандум о строительстве по ее технологиям энергоблока Хмельницкой АЭС и впоследствии еще четырех блоков стоимостью до 30 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США во вторник, 31 августа.

— Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще четырех блоков по их технологии, — рассказал глава государства.

Министры энергетики Украины и США подписали совместное заявление о начале стратегического диалога между странами в сфере климата и энергетики, отметил Зеленский в Twitter.

31 августа украинский лидер выразил надежду, что его встреча с президентом США Джо Байденом будет содержательной. Он надеется, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.

Президенты должны встретиться, как ожидается, в среду, 1 сентября. Переговоры предусматривают формат общения «с глазу на глаз», во время визита в США Зеленский также планирует посетить Калифорнию.