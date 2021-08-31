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Зеленский прилетел в США на переговоры с Байденом

Анастасия Волоснова

В мире
Зеленский прилетел в США на переговоры с Байденом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом украинский лидер написал в своем Instagram-аккаунте.

Зеленский выложил фотографию, на которой он со своей женой Еленой спускается по трапу самолета.

— Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной, — отметил президент Украины.

До этого встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена была перенесена на сутки. Президенты Украины и США должны были встретиться 31 августа, но событие перенесли на 1 сентября.

При этом 26 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Вашингтон не рассчитывал переносить встречу и активно к ней готовился.

19 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом 31 августа. Переговоры предусматривают формат общения «с глазу на глаз». Во время визита в США Зеленский также планирует посетить Калифорнию.

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