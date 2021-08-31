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ГИБДД Москвы за неделю сопроводила 124 автобуса с детьми

Виктория Сикерина

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ГИБДД Москвы за неделю сопроводила 124 автобуса с детьми
Фото: Вечерняя Москва

Сотрудники столичной Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) сопроводили 124 автобуса с детьми за неделю, с 23 по 29 августа. Об этом во вторник, 31 августа, рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД.

В ведомстве отметили, что около семи тысяч детей в безопасности доехали до места назначения.

— За прошедшую неделю благодаря сопровождению сотрудников столичной Госавтоинспекции почти 7 тысяч детей смогли безопасно добраться до мест следования на 124 автобусах, — отметили в пресс-службе.

Агентство городских новостей «Москва» добавило, что инспекторы также проверили 18 колонн транспортных средств для перевозки несовершеннолетних на наличие технических неполадок.

Во вторник, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить бесплатные автобусы творческим коллективам детских школ искусств в столице. По его словам, в настоящее время учреждения дополнительного образования посещают почти 22 тысячи школьников. Для реализации программы Москва выделит до 250 миллионов рублей.

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