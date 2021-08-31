ГИБДД Москвы за неделю сопроводила 124 автобуса с детьми

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Сотрудники столичной Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) сопроводили 124 автобуса с детьми за неделю, с 23 по 29 августа. Об этом во вторник, 31 августа, рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД.

В ведомстве отметили, что около семи тысяч детей в безопасности доехали до места назначения.

Во вторник, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить бесплатные автобусы творческим коллективам детских школ искусств в столице. По его словам, в настоящее время учреждения дополнительного образования посещают почти 22 тысячи школьников. Для реализации программы Москва выделит до 250 миллионов рублей.