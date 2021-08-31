Наталья Водянова показала общественности своих пятерых детей

Фото: instagram/natasupernova

Старший сын топ-модели Натальи Водяновой Лукас Портман поступил в университет Брауна в США, из-за чего покинул родной дом. Из-за этого во вторник, 31 августа, звезда опубликовала фотографию, на которой запечатлены все пятеро детей в обнимку во время прощания.

Наталья Водянова призналась, что ей тяжело далась разлука с сыном.

— Вот и все, настал момент, которого мы все так боялись. Лукас уезжает сегодня в университет Брауна. И я не могу понять — хорошо это или плохо. Я чувствую, что-то не так и нам всем очень грустно, наш дом опустел и стал не таким, как раньше, — написала в социальных сетях модель.

При этом она отметила, что очень гордится Лукасом.

Издание Teleprogramma отметило, что о поступлении рассказал поклонникам отец мальчика, миллионер Джастин Тревор Беркли Портман.

В понедельник, 30 августа, модель и блогер Алена Шишкова рассказала, почему она не занимается воспитанием дочери, а доверила это свекрови. По ее мнению, в вопросе воспитания ребенка следует положиться на более опытных людей.