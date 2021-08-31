Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»

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Российский газ якобы является «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в США во вторник, 31 августа.

— Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций, — высказался он во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.

Также Зеленский обменялся с Гренхольм мнениями об угрозах со стороны российского газопровода «Северный поток — 2» для энергетической безопасности Украины и Европы. Кроме того, стороны обсудили пути активизации сотрудничества в сфере энергетики и противодействия климатическим изменениям, отмечается на сайте офиса президента.

Зеленский также подписал от лица Украины меморандум с американской компанией Westinghouse Electric о строительстве по ее технологиям энергоблока Хмельницкой АЭС и впоследствии еще четырех блоков стоимостью до 30 миллиардов долларов.

Глава государства, как ожидается, должен встретиться с президентом США Джо Байденом в среду, 1 сентября. Переговоры предусматривают формат общения «с глазу на глаз», во время визита в страну Зеленский также планирует посетить Калифорнию.