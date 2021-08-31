Прокуратура проверила многоэтажку в ЮАО столицы на соблюдение жилищных прав

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Симоновская межрайонная прокуратора столицы провела проверку в доме на Автозаводской улице на соблюдение жилищных прав после обрушения потолка в подъезде многоэтажки. Инцидент произошел в понедельник, 30 августа. Об этом сообщила «Вечерней Москве» во вторник, 31 августа, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

После произошедшего ведомство немедленно организовало проверку, в ходе которой сотрудники зафиксировали множественные нарушения. Они связаны с ремонтом, эксплуатацией и содержанием многоквартирного дома в Южном административном округе (ЮАО) города.

В результате местный прокурор возбудил административное дело по статье 14.1.13 КоАП РФ в отношении ответственных лиц и напомнил гендиректору жилого комплекса о недопустимости нарушения закона.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проверка многоэтажки продолжается. За исполнением устранения нарушений также будут следить в прокуратуре.

— Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье 238 Уголовного кодекса (УК) РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения), — подытожили на сайте столичного ведомства.

Во вторник, 31 августа, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве», что прокуратура выявила многочисленные нарушения в одном из детских парков развлечений на северо-востоке столицы.