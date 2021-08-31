Прокуратура выявила многочисленные нарушения в детском парке развлечений в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 87-й километр, 8 Карта всех событий

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в одном из детских парков развлечений на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, парк развлечений, о котором идет речь, находится на 87-м километре МКАД, дом 8. В ходе проверки в нем были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в зоне отдыха для детей крайне грязно, отмечает представитель ведомства.

Кроме того, в помещении парка не соблюдены требования пожарной безопасности. Среди прочего нарушена периодичность проверки работоспособностипожарных средств и не работает механизм самозакрывания двери эвакуационного выхода.

1/5 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 2/5 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 3/5 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 4/5 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 5/5 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— Много замечаний относительно целостности покрытия на полу и стенах. Это опасно. В помещении бегают малыши, которые могут споткнуться о выступающие предметы и упасть, — заключила Нефедова.

По всем нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.

Во вторник, 31 августа, стало известно, что прокуратура Московской области организовала проверку по факту смерти 15-летнего подростка, который, находясь на детской площадке, расположенной в городском округе Солнечногорск, вдыхал пары газа из газового баллона (освежителя воздуха — прим. «ВМ»). В какой-то момент подросток потерял сознание.

Прибывшая на место бригада скорой помощи после проведения реанимационных мероприятий констатировала смерть несовершеннолетнего.