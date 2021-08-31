Прокуратура выявила многочисленные нарушения в детском парке развлечений в Москве
Прокуратура выявила многочисленные нарушения в одном из детских парков развлечений на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По словам представителя ведомства, парк развлечений, о котором идет речь, находится на 87-м километре МКАД, дом 8. В ходе проверки в нем были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в зоне отдыха для детей крайне грязно, отмечает представитель ведомства.
Кроме того, в помещении парка не соблюдены требования пожарной безопасности. Среди прочего нарушена периодичность проверки работоспособностипожарных средств и не работает механизм самозакрывания двери эвакуационного выхода.
— Много замечаний относительно целостности покрытия на полу и стенах. Это опасно. В помещении бегают малыши, которые могут споткнуться о выступающие предметы и упасть, — заключила Нефедова.
По всем нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.
Во вторник, 31 августа, стало известно, что прокуратура Московской области организовала проверку по факту смерти 15-летнего подростка, который, находясь на детской площадке, расположенной в городском округе Солнечногорск, вдыхал пары газа из газового баллона (освежителя воздуха — прим. «ВМ»). В какой-то момент подросток потерял сознание.
Прибывшая на место бригада скорой помощи после проведения реанимационных мероприятий констатировала смерть несовершеннолетнего.