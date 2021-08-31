Подросток умер на детской площадке в Солнечногорске от отравления освежителем воздуха

Фото: СК РФ

Следственный комитет начал проверку после гибели 15-летнего подростка на детской площадке в Солнечногорске. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 28 августа подросток вместе со своими товарищами находился на детской площадке. В какой-то момент мальчик вдохнул газ из баллона от освежителя воздуха и потерял сознание. Его друзья вызвали скорую помощь. Приехавшие на место происшествия врачи, констатировали смерть мальчика.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза, — заключила Врадий.

Еще один трагический случай гибели подростка произошел 27 августа в Новой Москве. В деревне Власово (поселение Московский) девушка каталась с молодым человеком на мотоцикле. В какой-то момент юноша не справился с управлением, что привело к аварии.

В результате происшествия девушка-пассажир была доставлена в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии. Впоследствии она скончалась.