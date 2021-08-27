Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Девушка-подросток скончалась после ДТП с мотоциклом в Новой Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Девушка-подросток скончалась после ДТП с мотоциклом в Новой Москве
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Власово Карта всех событий

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Новой Москве погибла 17-летняя девушка. Об этом в пятницу, 27 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в деревне Власово (поселение Московский). Девушка каталась с молодым человеком на мотоцикле. В какой-то момент юноша не справился с управлением, что привело к аварии.

— В результате девушка-пассажир была госпитализирована в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась, — заключила Нефедова.

Столичная прокуратура контролирует проверку данного инцидента.

Еще один трагический случай ДТП произошел 26 августа в Подмосковье. На 115-м километре трассы Кашира — Ненашево машина сбила девушку 2001 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. За рулем автомобиля находился мужчина 1993 года рождения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Читайте также:
ДТПМосквамотоцикл
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте