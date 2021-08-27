Девушка-подросток скончалась после ДТП с мотоциклом в Новой Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Власово Карта всех событий

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Новой Москве погибла 17-летняя девушка. Об этом в пятницу, 27 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в деревне Власово (поселение Московский). Девушка каталась с молодым человеком на мотоцикле. В какой-то момент юноша не справился с управлением, что привело к аварии.

— В результате девушка-пассажир была госпитализирована в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась, — заключила Нефедова.

Столичная прокуратура контролирует проверку данного инцидента.

Еще один трагический случай ДТП произошел 26 августа в Подмосковье. На 115-м километре трассы Кашира — Ненашево машина сбила девушку 2001 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. За рулем автомобиля находился мужчина 1993 года рождения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».