Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с девушкой в Подмосковье

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Полиция возбудила уголовное дело после того, как машина сбила переходившую дорогу на красный свет девушку в Московской области. Об этом в четверг, 26 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.

Инцидент произошел на 115-м километре трассы «Кашира — Ненашево». Машина сбила девушку 2001 года рождения, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора. За рулем автомобиля находился мужчина 1993 года рождения.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — заключили в ведомстве.

Еще одно ДТП с человеком, пересекавшим проезжую часть, произошло 26 августа в новомосковском поселении Первомайское. Водитель автомобиля Nissan сбил ребенка, который переезжал на самокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда ребенок с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга и ушиб живота» был доставлен в медучреждение.