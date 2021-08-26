Машина сбила десятилетнего мальчика на самокате в Новой Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Первомайское Карта всех событий

Десятилетний мальчик пострадал в результате ДТП в Новой Москве. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в районе поселения Первомайское. Водитель автомобиля Nissan сбил ребенка, который переезжал на самокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В результате наезда десятилетний пешеход, с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга и ушиб живота», госпитализирован в медучреждение, — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

В понедельник, 23 августа, на улицах столицы появился дорожный знак «Переходите пешком». Он призван предупреждать владельцев самокатов, велосипедов и другого мобильного транспорта о необходимости переходить дорогу пешком.

В последнее время в столице регулярно происходят ДТП с людьми на самокатах. Часто в этих происшествиях страдают дети. Так, 23 августа, в столичном ГУ МВД сообщили, что водитель автомобиля Mercedes сбил трехлетнего мальчика рядом с домом 55 на Бирюлевской улице. Ребенок передвигался на самокате по проезжей части.

А днем ранее, 22 августа, автомобиль сбил ребенка, который выехал на пешеходный переход на самокате на Дубнинской улице. В результате столкновения ребенок получил травмы.