Прокуратура организовала проверку по факту смерти несовершеннолетнего в Солнечногорске

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Прокуратура Московской области организовала проверку по факту смерти 15-летнего подростка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева во вторник, 31 августа.

— Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, поставлены на контроль, — сказала Григорьева.

Представитель ведомства отметила, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

По предварительным данным, 28 августа 15-летний подросток, находясь на детской площадке, расположенной в городском округе Солнечногорск, вдыхал пары газа из газового баллона (освежителя воздуха — прим. «ВМ»). В какой-то момент подросток потерял сознание.

Прибывшая на место бригада скорой помощи после проведения реанимационных мероприятий констатировала смерть несовершеннолетнего.

Еще один трагический случай гибели подростка произошел 27 августа в Новой Москве. В деревне Власово (поселение Московский) девушка каталась с молодым человеком на мотоцикле. В какой-то момент юноша не справился с управлением, что привело к аварии.

В результате происшествия девушка-пассажир была доставлена в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии. Впоследствии она скончалась.