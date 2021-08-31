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Мария Захарова предложила переименовать Украину в Укрусь

Виктория Сикерина

Политика
Мария Захарова предложила переименовать Украину в Укрусь
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова предложила переименовать Украину в Укрусь. Такое мнение она высказала во вторник, 31 августа, в личном блоге в Telegram.

Так, Мария Захарова ответила пресс-секретарю делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу, который ранее заявил, что страна должна носить название Русь-Украина.

— Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите, — иронично написала представитель МИД РФ в Telegram-канале.

В субботу, 28 августа, в личном блоге Мария Захарова отметила, что заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который пообещал «испортить жизнь» депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской в случае ее назначения послом России в Кабо-Верде, является лучшей антирекламой украинскому гражданству. Помимо этого, глава МИД Украины ранее заявил, что если у Поклонской сохранилось украинское гражданство, то у Киева «есть возможности испортить ей жизнь».

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