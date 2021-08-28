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Захарова прокомментировала слова украинского министра о Поклонской

Анастасия Колоскова

Политика
Захарова прокомментировала слова украинского министра о Поклонской
Фото: МИД РФ

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который пообещал «испортить жизнь» депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской в случае ее назначения послом России в Кабо-Верде, являются лучшей антирекламой украинскому гражданству. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 28 августа.

— Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: «У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД Украины заявил, что если у Поклонской сохранилось украинское гражданство, то у Киева «есть возможности испортить ей жизнь».

Сама зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам с иронией восприняла слова украинского министра иностранных дел, пообещавшего «испортить ей жизнь», и призвала его перестать комментировать сплетни о перспективах ее трудоустройства.

Позже заявление украинского министра в адрес Поклонской прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он выразил мнение, что слова главы МИД следует рассмотреть в Европейском суде по правам человека.

В пятницу, 27 августа, стало известно, что Государственная дума РФ рассматривает кандидатуру Натальи Поклонской на должность посла России в Кабо-Верде. Заседание по этому поводу состоится в ближайшее время.

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