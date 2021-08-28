Володин заявил, что слова Кулебы в адрес Поклонской должны рассмотреть в ЕСПЧ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который пообещал «испортить жизнь» депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской в случае ее назначения послом России в Кабо-Верде, следует рассмотреть в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу, 28 августа.

— Министр иностранных дел Украины прокомментировал возможное назначение нашей коллеги, депутата Госдумы Натальи Поклонской послом. При этом сделал это так, что его заявление правильно бы рассмотреть в ЕСПЧ, — написал он в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что заявление Кулебы на официальном уровне подтверждает, «что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам». По словам Володина, к таким мерам относятся также дискриминация русскоговорящих украинцев, лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах, блокада Крыма, где находились и граждане Украины, применение оружия и силы в отношении собственного народа.

— Вот что может ждать граждан Украины, если власти захотят им «испортить жизнь», — заключил он.

Володин назвал подход украинских властей антинародным путем диктаторского режима, противоречащим принципам демократического государства. Он выразил сомнение относительно того, как после заявления министра с ним смогут общаться представители западных государств.

Спикер также призвал «не беспокоиться» за Поклонскую, заверив, что ее права и свободы будут защищены от нападок, так как она является гражданкой РФ.

Поклонская, в свою очередь, в своем Telegram-канале поблагодарила Володина за поддержку.

Сама она с иронией восприняла слова украинского министра иностранных дел, пообещавшего «испортить ей жизнь», и призвала его перестать комментировать сплетни о перспективах ее трудоустройства.

В пятницу, 27 августа, стало известно, что Государственная дума РФ рассматривает кандидатуру Натальи Поклонской на должность посла России в Кабо-Верде. Заседание по этому поводу состоится в ближайшее время.