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В России запретили госзакупки импортных интегральных микросхем и ноутбуков

Иван Юминов

Общество
В России запретили госзакупки импортных интегральных микросхем и ноутбуков
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правительство России утвердило запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем, планшетов, ноутбуков, портативных компьютеров и серверов. Об этом сообщили в Минпромторге во вторник, 31 августа.

— В госзакупках электроники меняются правила — вводится запрет на закупку импортной продукции и правило «второй лишний». Соответствующее постановление по предложению Минпромторга России утвердило правительство РФ 28 августа (№ 1432), — говорится в сообщении.

Речь, как уточнили в министерстве, идет о портативных компьютерах массой до десяти килограммов, а также о вычислительных электронных цифровых машинах, светильниках и осветительных устройствах. В отношении прочей электроники и электронной медицинской техники госзаказчикам придется применять правило «второй лишний», подчеркнули в ведомстве.

Оно подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, где предполагается импортная продукция, при условии подачи хотя бы одной заявки с предложением поставить электронику отечественного производства. Под ограничения, в частности, попадают мониторы, томографы, рентген-аппараты, охранно-пожарные сигнализации, коммуникационное оборудование и прочая электроника.

Министерство в перспективе планирует усложнять закупки зарубежной электроники на регулируемом рынке при наличии функционального российского аналога, приводит слова замглавы Минпромторга Василия Шпака сайт ведомства.

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