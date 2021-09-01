Россиянам разрешили обжаловать дорожные штрафы онлайн

Фото: Максим Аносов, Вечерняя Москва

С 1 сентября 2021 года россияне могут обжаловать ошибочные, по их мнению, штрафы ГИБДД онлайн, через портал госуслуг. Нововведение коснется только тех нарушений, которые зафиксировали камеры. До этого момента случаи автоматической фиксации нарушений можно было обжаловать, отправив заказное письмо или лично придя в отделение ГИБДД.

Онлайн-возможность распространяется как на штрафы в своем регионе, так и в любом другом. Причем ГИБДД не сможет отказать в рассмотрении по причине вступающих с сентября поправок в Кодекс об административных правонарушениях. В них прописано, что подача жалоб в онлайн-варианте официально разрешена.

Чтобы подать такое заявление, россияне должны быть зарегистрированы на госуслугах. В тексте жалобы нужно обязательно указать обстоятельства случившегося и аргументировать свое несогласие с постановлением. У водителей также появится возможность в качестве доказательств приложить фото, видео и иные документы.

По мнению автоюриста общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвоката Сергея Радько, такой формат повышает удобство обжалования. Хотя, считает эксперт, «ничего особо прогрессивного» в этом нет.

— Это не значит, что жалобы будут более объективно и быстро рассмотрены. Есть подозрение, что как постановления могут выноситься, не глядя, так и решения по ним. Это может помочь только в случаях, где есть явное нарушение при вынесении штрафа. Например, когда очевидно, что машина едет не по обочине или по встречке, а там только тень или фары. Во всех остальных случаях это не сильно принципиально меняет положение вещей. Конечно, жизнь не стоит на месте, и у нас уже давно практикуется подача в суды документов в электронной форме. Для водителей такой формат будет удобнее, — отметил собеседник «ВМ».

Как добавил Радько, необходимость в таких нововведениях сейчас есть — появилось больше камер, штрафов, ошибок и недовольных водителей. А бумажный документооборот вызывает проблемы — это дорого и долго. Автоюрист считает, что можно было включить в онлайн-формат жалоб и штрафы, которые выписываются вручную. Но до этого «России еще далеко». Как минимум потому, что сейчас не хватает сил на рассмотрение большого объема жалоб, заключил эксперт.