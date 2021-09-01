«Все усложнится»: эксперты рассказали о нюансах обновленных правил сбора данных

Фото: Pexels

Поправки в законе о персональных данных, которые вступят в силу с 1 сентября, будут удлинять процесс заполнения бумаг. Но это даст россиянам возможность внимательнее читать то, что они подписывают. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился юрист Артем Баранов.

— На самом деле легитимного мотиватора для таких нововведений нет. Потому что вся информация, которая будет в поправках к закону с 1 сентября, и так указывается в положении об обработке персональных данных. Государство пытается подстраховать граждан еще больше. Потому что многие ставят галочку при ознакомлении с положениями об обработке персональных данных, по факту даже их не читая. Однозначно это будет удлинять процесс заполнения документов. Раньше это был один абзац или даже предложение, а теперь, по сути, будет дублироваться дополнительный текст из положения о персональных данных, — отметил специалист.

По мнению эксперта по информационной безопасности Яна Браницкого, после вступления в силу этих поправок к закону россиянам действительно придется заполнять «форму на несколько листов». Как он пояснил «ВМ», этот процесс может создать для жителей нашей страны дополнительный дискомфорт.

— Первое, что приходит в голову, — все усложнится. Увеличится время заполнения этих форм. Поскольку там множество вопросов освещается излишних даже, на мой взгляд, не в том направлении все это движется. Возникнет некая бюрократическая преграда. Учитывая существующие реалии, меня начинает пугать дальнейшая судьба сервисов, которые являются легальными агрегаторами по сбору данных. Они предоставляют пользователям абсолютно «белую информацию» из официальных источников по юридическим и физическим лицам. Исходя из этого приказа, любой человек, даже если он является учредителем компании, может потребовать, чтобы его сведения никому не предоставлялись, — высказался Ян Браницкий.

Как уточнил собеседник «ВМ», поправки в законе о персональных данных никак дополнительно не защитят россиян от незаконного доступа третьих лиц к этой информации. Причем, считает эксперт, этого в целом не может гарантировать «ни один приказ или закон».

Согласно приказу Роскомнадзора от 24.02.2021 №18, согласие на обработку персональных данных с 1 сентября должно также содержать: цели их обработки, срок действия согласия, категории и перечень персональных данных, сведения об информационных ресурсах оператора, на которых они будут предоставляться неопределенному кругу лиц. Помимо этого, в документе есть возможность установить запреты или конкретные условия обработки части информации. При этом срок действия требований является ограниченным — до 1 сентября 2027 года.