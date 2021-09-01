Петр Бирюков: в Москве этим летом не зафиксировано природных пожаров

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В Москве этим летом не зафиксировано ни одного природного пожара, число возгораний сухой травы сократилось на 50 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Благодаря заранее принятым профилактическим мерам на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не допущено природных пожаров, количество возгораний сухой травы сократилось на 50 процентов по сравнению с прошлым годом, — отметил Петр Бирюков.

По его словам, с мая по август было ликвидировано 130 загораний сухой травы, что составляет всего шесть процентов от общего числа пожаров. Оперативное реагирование экстренных служб позволило их быстро локализовать и не допустить распространения. Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии летнего сезона был принят комплекс мер для профилактики и предотвращения природных пожаров.

— В марте и апреле провели опашку всех населенных пунктов, прилегающих непосредственно к лесным массивам, ее протяженность составила около 1,5 тысяч километров, — напомнил Петр Бирюков. — Была организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора. Городские службы подготовили места забора воды для авиационной техники, оборудовали подъездные пути к водоемам.

Для предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров была создана группировка в составе более 30 тысяч человек и пяти тысяч единиц техники. С воздуха пожароопасную обстановку контролировали вертолеты Московского авиационного центра.