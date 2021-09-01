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Родители с картами «Мир» смогут пополнять счет «Москвенок» со скидкой

Анастасия Волоснова

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Родители с картами «Мир» смогут пополнять счет «Москвенок» со скидкой
Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы

Держатели карт «Мир» продолжат пополнять лицевой счет «Москвенок» с пятипроцентной скидкой. Об этом в среду, 1 сентября, рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Без комиссии также можно будет оплачивать детский сад, кружки и секции в категориях «Культурно-досуговые учреждения», «Библиотеки», «Детское творчество», «Спорт», «Образование» на портале mos.ru. Также за творческую деятельность можно платить через приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

— Мы работаем над тем, чтобы жителям Москвы было удобно оплачивать востребованные услуги на mos.ru, а благодаря совместной акции с платежной системой «Мир» получать услуги стало еще и выгодно, — отметили в пресс-службе.

Акция будет действовать c 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года.

Пополнить лицевой счет «Москвенок» со скидкой можно на портале мэра Москвы в сервисе «Мои платежи», в разделе «Оплата услуг», на вкладке «Пополнение лицевого счета «Москвенок» (питание ребенка в школе)». Скидка также сохраняется и при использовании функции «Автоплатеж», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

30 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около полутора миллионов детей пойдут в детские сады и школы в столице в новом учебном году. Также он добавил, что строительство и ремонт образовательных учреждений завершат в столице к 1 сентября.

По его словам, качественное возведение детских садов и школ происходит без остановки. Например, введенная в эксплуатацию школа № 338 оборудована спортивными и актовыми залами, лабораториями и медиаклассами.

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