Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россиянам дали советы по подготовке квартир к холодам

Анастасия Волоснова

Общество
Россиянам дали советы по подготовке квартир к холодам
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Заморозки в России могут наступить раньше отопительного сезона. Центр энергосбережения Санкт-Петербурга в среду, 1 сентября, дал россиянам советы по подготовке к холодам.

До наступления заморозков необходимо следить за работой батареи. Так, корпус радиатора должен нагреваться равномерно. Если это не так, нужно обратиться в управляющую компанию.

Чтобы не запускать холод в дом через оконные щели, необходимо утеплить оконные рамы. Кроме того, причиной сквозняка может стать входная дверь. В таких случаях специалисты рекомендуют заменить дверь на модель с низкой теплопроводностью или обеспечить герметичность дверного проема.

Если хочется удерживать тепло в доме, можно установить «теплые полы» или утеплить системой с подогревом плитку и керамогранит.

В холодное время года может пригодиться и дополнительный источник горячей воды в квартире. Так, россияне для своего спокойствия могут приобрести бойлер, пишет издание «Невские новости».

Диетолог Гинзбург назвал продукты для укрепления иммунитета осенью. Кроме традиционных фруктов и овощей, есть много другой еды, положительно влияющей на иммунитет в плохую погоду.

Читайте также:
советыквартираОсень
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте