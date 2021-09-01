Россиянам дали советы по подготовке квартир к холодам

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Заморозки в России могут наступить раньше отопительного сезона. Центр энергосбережения Санкт-Петербурга в среду, 1 сентября, дал россиянам советы по подготовке к холодам.

До наступления заморозков необходимо следить за работой батареи. Так, корпус радиатора должен нагреваться равномерно. Если это не так, нужно обратиться в управляющую компанию.

Чтобы не запускать холод в дом через оконные щели, необходимо утеплить оконные рамы. Кроме того, причиной сквозняка может стать входная дверь. В таких случаях специалисты рекомендуют заменить дверь на модель с низкой теплопроводностью или обеспечить герметичность дверного проема.

Если хочется удерживать тепло в доме, можно установить «теплые полы» или утеплить системой с подогревом плитку и керамогранит.

В холодное время года может пригодиться и дополнительный источник горячей воды в квартире. Так, россияне для своего спокойствия могут приобрести бойлер, пишет издание «Невские новости».

Диетолог Гинзбург назвал продукты для укрепления иммунитета осенью. Кроме традиционных фруктов и овощей, есть много другой еды, положительно влияющей на иммунитет в плохую погоду.