Сергей Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой бесплатными

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Пересадки с одного наземного маршрута на другой в Москве станут бесплатными. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 сентября, в своем личном блоге.

По его словам, горожане привыкли к бесплатным пересадкам между метро, Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД), однако наземные пересадки всегда были платными. С 1 сентября Сергей Собянин решил сделать в городе наземные пересадки бесплатными.

— С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки. Бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тысяч пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей, — написал мэр.

Он добавил, что данное решение позволит сделать наземный транспорт в Москве более популярным среди москвичей.

До этого Сергей Собянин заявил о решении проблемы транспорта в столице в приоритетном порядке. По его словам, в настоящий момент модернизация транспорта происходит на пределе возможностей строителей.

Он подчеркнул, что за 2021 год в Москве возведут более 80 километров дорог, в составе которых предусмотрены развязки, эстакады, тоннели. Также будут построены свыше десяти линий Московского метрополитена, введены в эксплуатацию станции Большой кольцевой линии. Обустройство Московского центрального диаметра тоже будет продолжаться.