Израильские ученые рассказали, как можно замедлить старение

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Ученым из Израиля удалось выяснить, как можно замедлить процессы старения. Исследование провели специалисты Technion Israel Institute of Technology, сообщает «МИР 24».

Сначала ученые хотели понять, почему пожилые люди заболевают тяжелой формой коронавируса. Они выяснили, что это происходит из-за особенностей клеток иммунной системы, отвечающих за выработку антител против патогенов. Их называют В-лимфоциты.

В молодости таких клеток в организме много, но с возрастом места для новых В-клеток не остается, из-за чего организму сложно дать иммунный ответ на инфицирование неизвестным вирусом.

— Нам удалось обнаружить ряд специфических гормональных сигналов, поступающих от старых иммунных клеток, а также клеток памяти, которые препятствуют процессу выработки в костном мозге новых В-клеток. Это большое открытие, поскольку его можно сравнить с нахождением иголки в стоге сена, — отметили ученые.

По их словам, подобные результаты могут помочь найти способы замедлять процесс старения.

Доктор и ведущий Александр Мясников рассказал о том, что в последнее время среди россиян участились случаи развития деменции в возрасте от 18 до 65 лет. По его словам, негативное воздействие на мозг больше всего оказывает стресс.

Он отметил, что деменция может возникнуть от депрессии. Многие граждане России в настоящее время сталкиваются с этим заболеванием из-за страха перед будущим и недовольства своей жизнью в настоящем. Также преждевременное старение мозга может вызвать неправильное лечение сосудистых заболеваний.

Источник: mir24.tv