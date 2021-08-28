Доктор Мясников назвал причины ранней деменции у россиян

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Доктор и ведущий Александр Мясников рассказал о том, что в последнее время среди россиян участились случаи развития деменции в возрасте от 18 до 65 лет. По его словам, негативное воздействие на мозг больше всего оказывает стресс.

— Часто мозг отказывается хранить информация, отсекая все лишнее. А к ненужному он может отнести, что угодно: и семью, и детей, — сказал специалист.

Кроме того, деменция может возникнуть от депрессии. Многие граждане России в настоящее время сталкиваются с этим заболеванием из-за страха перед будущим и недовольства своей жизнью в настоящем.

Также преждевременное старение мозга может вызвать неправильное лечение сосудистых заболеваний. Самолечение может привести к проблемам в микроциркуляции мозга, передает портал «Невские новости».

До этого профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова перечислила меры, которые следует принять в среднем возрасте, чтобы предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

По словам специалиста, половина факторов риска деменции остаются неизвестными. Установлено, что на развитие болезни влияют генетические, сосудистые и экологические причины. При этом изменение основных факторов риска позволяют предотвратить 40 процентов случаев развития в зависимости от возраста человека.