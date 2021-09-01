Сбербанк планирует выдавать ипотеку с 18 лет

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Сбербанк с 1 сентября снизит минимальный возраст потенциальных ипотечных заемщиков с 21 года до 18 лет. Об этом в среду, 1 сентября, рассказал РБК представитель банка.

Для молодых клиентов откроют две ипотечные программы «Сбера» — кредиты на новостройки и готовое жилье. Однако требования к молодым потенциальным заемщикам не меняются. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять от десяти процентов стоимости жилья, срок кредита не должен превышать 30 лет. Также стаж на текущем месте работы должен быть от трех месяцев.

Представитель банка уточнил, что в настоящее время в России все больше молодых клиентов задумываются о кредитах, чтобы купить недвижимость, пишет РБК.

До этого сообщалось, что льготные кредиты на электромобили смогут получить клиенты российских банков. Клиенты смогут получить средства для покупки у официальных дилеров под три процента годовых. Пока на данный сегмент приходится менее одного процента общего объема рынка автокредитования.