Банки начали выдавать россиянам льготные кредиты на электромобили

Фото: Unsplash

Льготные кредиты на электромобили смогут получить клиенты российских банков. Клиенты смогут получить средства для покупки у официальных дилеров под три процента годовых.

Отмечается, что пока на данный сегмент приходится менее одного процента общего объема рынка автокредитования.

Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников рассказал, что со 2 сентября банк запустит программу кредитования на новые электроавтомобили, которые доступны для покупки у официальных дилеров. Клиенты смогут получить деньги на срок до семи лет под три процента годовых. Максимальная сумма кредита составляет семь миллионов рублей при минимальном первоначальном взносе 20 процентов. При страховании машины на весь срок кредита ставка будет фиксированной.

Газпромбанк уже запустил такую программу, россиянам доступен кредит в размере до пяти миллионов рублей на пять лет под 3,9 процента годовых, сообщает издание «Коммерсантъ».

Правительство РФ представило концепцию перехода на электромобили, в рамках которой к 2030 году на территории страны будет 81,4 тысячи пунктов для подзарядки. К 2024 году планируется выпустить около 25 тысяч электрокаров.

Специалисты рассказали «Вечерней Москве», почему россияне не пересядут на электромобили в ближайшие годы. Электромобиль стоит дороже автомобиля с привычным двигателем, но в перспективе содержать его дешевле. Однако пока технологии не позволяют комфортно ездить на машине с электродвигателем.