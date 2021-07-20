«Как дорогая игрушка»: почему россияне не пересядут на электромобили в ближайшие годы

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Электромобиль стоит дороже автомобиля с привычным двигателем, но в перспективе содержать его дешевле. Однако пока технологии не позволяют комфортно ездить на машине с электродвигателем. Об этом специалисты рассказали «Вечерней Москве».

По словам автомобильного эксперта Вячеслава Субботина, эксплуатация электромобиля гораздо дешевле, чем в случае с двигателем на бензине или дизельном топливе.

— Электромобиль не требует замены масла, фильтров, регулировки зазоров и других операций. Обслуживания минимум — нужно только менять колодки и следить за батареей. Энергия для зарядки дешевле бензина или солярки раза в два, — рассказал собеседник «ВМ».

Автоэксперт Юрий Гейко в беседе с «Вечерней Москвой» согласился, что электромобиль не требует больших затрат на обслуживание.

— Электродвигатели по своему КПД гораздо выше, чем двигатели внутреннего сгорания. Поэтому я не думаю, что будут значительные расходы. Содержание в основном — зарядка электробатареи, — заметил эксперт.

Однако при покупке электромобиля придется потратиться, предупредил Субботин. Специалист отметил, что пока технология создания машин с электродвигателем не отработана: за счет дорогих батарей такие авто могут стоить в два раза больше, чем аналогичные модели с ДВС.

Гейко также заметил, что эксплуатация электромобилей в России пока затруднительна: в городах не хватает зарядных станций.

— Электромобиль сейчас — «как дорогая игрушка». Заряда некоторых моделей хватает на несколько сотен километров, но это очень мало. Зарядных станций должно быть гораздо больше, — уверен эксперт.

Субботин обратил внимание, что не менее важно сделать зарядку электромобиля быстрее. По словам автоэксперта, сейчас для полного заряда батареи нужно несколько часов, а обычный автомобиль заправляется за несколько минут.

Эксперт согласился и с тем, что необходимо увеличить запас хода: электродвигатели пока не могут конкурировать с двигателем внутреннего сгорания. Также их батарея быстро разряжается на морозе.

Субботин заметил: люди начнут покупать электромобили, когда увидят в этом возможность сэкономить.

— Многие правительства субсидируют приобретение электромобиля. Только экономическая выгода заставит людей пересесть на электромобили. Даже улучшение экологии не будет для обычных водителей поводом отказаться от двигателя внутреннего сгорания, — уверен эксперт.

Специалист также подчеркнул, что хороший пример электротранспорта в современном мире — московские электробусы. При их помощи столица отрабатывает новые технологии. Пока это очень дорого, но необходимо, чтобы в будущем электромобили стали доступнее, заключил Субботин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник заявил о разработке собственной линейки электромобилей. По словам премьера, в России появится новая технологическая отрасль.