«Вынужденное хамство»: Союз автомобилистов объяснил дефицит машин и рост цен на них

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В России наблюдается не только дефицит автомобилей, но и завышение цен на них. Причинами такого явления стали многие последствия пандемии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

По его словам, причиной дефицита автомобилей на рынке, особенно премиум-класса, и роста цен на них являются проблемы в экономике, возникшие из-за пандемии: нехватка деталей и запчастей, подорожание логистики, а также вынужденное желание отечественных автодилеров заработать при продаже больше.

— Кроме как в плохом смысле слова спекуляцией я это не назову, потому что у нас ограничены квоты, мало автомобилей. Условно говоря, на 10 потенциальных покупателей — 5 автомобилей, — сказал эксперт.

По его словам, за рубежом такой ситуации нет. Есть задержки с поставками автомобилей, ожидание которых покупателю компенсируют дополнительной скидкой. В России же, отметил Хайцеэр, «ждешь — не ждешь, накидку в цене получишь обязательно, а не хочешь ждать — вообще не получишь автомобиль».

— Это в первую очередь касается народных автомобилей бюджетного класса — до полутора миллионов рублей. Очень крупные производители отчасти решили свои проблемы на мировом уровне. Они закупились комплектующими вперед. А не позаботились об этом компании более мелкие, — отметил Хайцеэр.

Также эксперт подчеркнул, что проблема стоимости автомобилей заключается еще в том, что в последнее время почти невозможно купить машину без дополнительных дорогостоящих аксессуаров, которые могут быть и не нужны водителю.

— Это не вина производителя — это вынужденные меры дилеров, которые при сократившихся квотах пытаются компенсировать дополнительными доходами упущенную прибыль, а, может быть, для кого-то вопрос выживания стоит. Но происходит все это внешне, конечно, по-хамски... Но, с другой стороны, это вынужденное хамство, просто это происходит очень часто некрасиво, — рассказал эксперт.

Также Хайцеэр добавил, что Россия не является приоритетным рынком для западных поставщиков: кризис ударил по стране тоже, и машин продается меньше. Да и производители иномарок всегда сначала пополняют свой рынок — отложенный спрос, а потом уже обращают внимание на российский.