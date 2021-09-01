Стали известны необычные вкусовые пристрастия Елизаветы II

Фото: twitter/RoyalFamily

В апреле этого года королева Великобритании Елизавета II отметила 95-летие. В преклонные годы королева не жалуется на серьезные проблемы со здоровьем, в частности из-за своего рациона.

Известно, что в королевском меню есть несколько пунктов, которых Елизавета II всегда придерживается во время еды. Так, королева требует, чтобы в блюдах отсутствовал чеснок. Также она не употребляет в пищу блюда, которые содержат крахмал: рис, макароны, картофель.

Также Елизавета II ест особенные бутерброды. К примеру, тунец и майонез ей подают на хлебе без корочек. При этом в списке любимых блюд королевы есть торты и гамбургеры, пишет Hello!.

23 августа СМИ сообщали, что Елизавета II поручила помощникам подготовить план обращения в суд, если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл будут расценены как клеветнические.

Команда юристов королевской семьи проконсультируется с компаниями, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни. Основное внимание, как отмечается, будет сосредоточено на мемуарах, которые начал в июле писать принц Гарри.

В них сын наследника престола принца Чарльза пообещал впервые рассказать о своем «опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, сформировавших его» как личность. Книга, как ожидается, будет опубликована в конце 2022 года.