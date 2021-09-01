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Синоптик заявила, что погоду в Москве испортит тропосферная ложбина

Анастасия Волоснова

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Погода в Москве
Город
Синоптик заявила, что погоду в Москве испортит тропосферная ложбина
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Погода в Москве и области резко изменится из-за распространения с севера обширной тропосферной ложбины. Об этом в среду, 1 сентября, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, ложбина будет идти из Арктики на юг — до Черного моря и Северного Кавказа. По этой причине в Московском регионе погода будет резко меняться в ночь с 1 сентября на четверг, 2 сентября.

Синоптик добавила, что днем 1 сентября станет местами пасмурно и дождливо.

— Ветер юго-западный, но постепенно будет разворачиваться на западный, а ночь на 2 сентября — на северо-западный. Днем он будет уже небольшим, мы окажемся в холодной воздушной массе. Северо-западный ветер понизит нам температуру. В дневные часы будет всего лишь плюс 12–14 градусов, утром — плюс 10–12 градусов, — пояснила метеоролог.

Она добавила, что далее температура также продолжит меняться в сторону похолоданий. В пятницу, 3 сентября, температура ночью опустится до 2–7 градусов тепла, днем — до 9–14 градусов тепла, передает «Радио 1».

В связи с неблагоприятными погодными условиями 1 сентября МЧС призвало москвичей быть осторожными во время пребывания на улице. Горожанам рекомендовали быть особенно внимательными за рулем: снизить скорость движения, соблюдать увеличенную дистанцию перед впереди идущей машиной, а также избегать обгонов и резких перестроений.

Пешеходам же рекомендуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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