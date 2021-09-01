МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 1 сентября

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В столице 1 сентября ожидаются гроза, дождь и сильный ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС призвало москвичей быть острожными во время пребывания на улице.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа 1 сентября с сохранением в течении дня в городе Москве, начиная с юго-западных районов, ожидается сильный дождь, гроза. Днем — усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В связи с ожидающимися погодными условиями москвичам рекомендовали быть особенно внимательными за рулем: снизить скорость движения, соблюдать увеличенную дистанцию перед впереди идущей машиной, а также избегать обгонов и резких перестроений. Пешеходам же рекомендуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

По прогнозам синоптиков, в среду, 1 сентября, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, пройдет дождь, местами сильный, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19-21 градус. В Подмосковье температура ожидается 18-23 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба.