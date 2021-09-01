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Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде и грозе 1 сентября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде и грозе 1 сентября
Фото: twitter.com/infokgh

В среду, 1 сентября, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, пройдет дождь, местами сильный, возможна гроза.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19-21 градус. В Подмосковье температура ожидается 18-23 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что первый сентябрьский день будет теплым, атмосферное давление пониженное, содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормы.

Для метеозависимых людей перестройка в природе и колебания метеопараметров могут стать причиной обострений хронических недугов. В группе риска находятся лица с заболеваниями суставов, органов дыхания, сердечно-сосудистыми и неврологическими нарушениями. Своевременная сезонная профилактика поможет легче переносить сезонные перестройки в природе.

Синоптик рассказал, что первый листопад стоит ожидать в столице после 3 сентября. По его словам, деревья и кустарники начнут готовиться к зиме, когда температура воздуха в столице понизится до 10 градусов тепла и ниже.

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