Синоптик рассказал, что первый листопад стоит ожидать в столице после 3 сентября

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Первый в 2021 году листопад ожидается в Москве после 3 сентября. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, деревья и кустарники начнут готовиться к зиме, когда температура воздуха в столице понизится до 10 градусов тепла и ниже.

— Произойдет это уже 3 сентября, когда ночью резко похолодает до плюс 2–7, а днем будет не выше плюс 7–12. Для фабрики фотосинтеза это является критической температурой — происходит ее замедление и прекращение работы, — объяснил синоптик.

Он отметил, что после похолодания деревья станут желтыми и местами багряными. Это явление и будет означать наступление золотой осени.

Евгений Тишковец добавил, что на этой неделе в России ожидается ветреная погода. Скорость ветра достигнет 22 метров в секунду. Пятница и суббота станут самыми холодными днями недели, пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта.

Во вторник, 31 августа, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «Вечерней Москве», что в среду, 1 сентября, в столице ожидается ветреная и дождливая погода. Синоптик посоветовал учителям, школьникам и родителям взять с собой зонты и плащи.