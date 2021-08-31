«Климатический рубикон»: Тишковец предупредил об ухудшении погоды 1 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В среду, 1 сентября, в столице ожидается ветреная и дождливая погода, поэтому школьникам и их родителям в День знаний стоит запастись зонтами и плащами. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— С 1 сентября будет такой климатический рубикон между уходящим летом и наступающей метеорологической осенью. В День знаний ожидаются дожди, будет ветрено, температура начнет понижаться. Днем будет плюс 18–22 градуса. В первой половине дня дожди будут небольшой интенсивности, как раз во время линеек. Во второй половине дня он приобретет ливневый характер и выпадет до 10–12 мм осадков. Такой хороший проливной дождь, — сказал синоптик.

Ранее столичные власти разрешили школам в этом году 1 сентября провести торжественные линейки на свежем воздухе. При этом, как отметили в московском департаменте образования и науки, каждое образовательное учреждение самостоятельно примет решение по поводу организации этой части торжества. Главное требование ведомства — соблюдение всех санитарных норм безопасности по коронавирусной инфекции.