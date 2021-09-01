«Тяжелый для восприятия»: Савичева раскритиковала новый альбом Земфиры
Певица Юлия Савичева объяснила, почему последний альбом Земфиры «Бордерлайн» не станет популярным среди поклонников. По ее словам, материал Земфиры очень тяжелый для восприятия.
Савичева также не согласилась с жалобами Земфиры на сложности у музыкантов в пандемию. Она считает, что артисты с большим числом хитов не могли пострадать. А для большего заработка нужно работать и выпускать новые песни, подчеркнула Савичева.
— Считаю, что тот материал, который не так давно выпустила Земфира, а точнее, ее последний альбом — тяжелый для восприятия. В данной ситуации пандемии, которая длится уже полтора года, он не будет пользоваться спросом. Людям нужны надежда, вера во все хорошее, поддержка, — отметила певица, которую цитирует Teleprogramma.pro.
В мае певица поделилась своими воспоминаниями о сдаче экзаменов. По ее словам, она очень переживала и много времени тратила на заучивание материала — «зубрила и плакала».