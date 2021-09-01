«Тяжелый для восприятия»: Савичева раскритиковала новый альбом Земфиры

Фото: instagram/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева объяснила, почему последний альбом Земфиры «Бордерлайн» не станет популярным среди поклонников. По ее словам, материал Земфиры очень тяжелый для восприятия.

Савичева также не согласилась с жалобами Земфиры на сложности у музыкантов в пандемию. Она считает, что артисты с большим числом хитов не могли пострадать. А для большего заработка нужно работать и выпускать новые песни, подчеркнула Савичева.

— Считаю, что тот материал, который не так давно выпустила Земфира, а точнее, ее последний альбом — тяжелый для восприятия. В данной ситуации пандемии, которая длится уже полтора года, он не будет пользоваться спросом. Людям нужны надежда, вера во все хорошее, поддержка, — отметила певица, которую цитирует Teleprogramma.pro.

В мае певица поделилась своими воспоминаниями о сдаче экзаменов. По ее словам, она очень переживала и много времени тратила на заучивание материала — «зубрила и плакала».