«Танго Театр» откроет новый сезон 2 сентября

Фото: Пресс-служба «Танго Театра»

Иммерсивный «Танго Театр» открывает новый театральный сезон 2 сентября. Зрителей ожидают страстные истории любви, рассказанные языком танго в захватывающем спектакле «Биение. Сердце. Биение».

Постановка состоит из 24 музыкальных номеров, которые исполнят участницы шоу «Голос» Ксана Сергиенко и Яна Блиндер и лучшие танцоры мира Сагдиана Хамзина, Лили Горгодзе, Екатерина Трушина, Дмитрий Васин, Артем Иржевский, Александр Сергеев. Solo Tango Orquesta отвечает за живое музыкальное сопровождение.

Сам театр превратился в Сан-Тельмо — знаменитый танго-район Буэнос-Айреса. В зрительном зале расположилось летнее кафе, а для гостей предусмотрена удобная рассадка за столиками.

После спектакля можно посетить урок танго. А затем для всех зрителей состоится настоящая уличная милонга.

Всего состоится 16 показов спектакля, которые продлятся до 16 октября, сообщает пресс-служба театра.

Государственный академический Большой театр 13 сентября откроет новый, 246-й сезон. Опера в трех действиях «Пиковая дама» станет первой постановкой, которую увидят зрители на Исторической сцене. На Камерной сцене сезон откроется оперой «Искатели жемчуга». Новая сцена порадует своих гостей возможностью увидеть Международный фестиваль современного танца DanceInversion.