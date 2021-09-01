Американист объяснил, почему США не откажутся от попыток перестроить другие страны

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Соединенные Штаты Америки после ухода из Афганистана, скорее всего, 5–7 лет не будут вмешиваться в новые конфликты в других странах. Однако затем возьмутся за старое, считает доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

— США сейчас переживают нелегкий для себя момент с точки зрения внешней политики. Самим американским политикам понятно, что гегемония США во внешней политике уже вряд ли работает, но от лидерства они в здравом уме отказываться не хотят, оставляют его за собой и будут долго с ним мучиться, и мы будем мучиться вместе с ними, — объяснил специалист.

Ранее о том, что вывод американских войск из Афганистана завершает эру крупных военных операций, направленных на устройство других стран, заявил президент США Джо Байден в ходе своего обращения к нации. Американский лидер заметил, что ведение боевых действий в Афганистане уже не отвечало интересам его страны.

Правда, гарантий невмешательства США даже во время президентского срока Байдена нет, уверен Рогулев.

— Довольно часто конфликты возникают не по инициативе великих государств. Когда на карте появляется горячая точка, необходимо какое-то решение, как это было в Югославии. Поэтому посмотрим, не берусь судить. Воинствующих политиков в США достаточно, достаточное количество ястребов, достаточное количество людей, воспитанных в этой традиции американской политики, поэтому им трудно будет от практики вмешательства отказаться, — считает американист.

Не исключено также, что здесь все будет, как после Вьетнама. Выведя свои войска в 1973 году и оставшихся своих граждан в 1975 году, американцы действительно несколько лет при двух президентах не вторгались в другие страны. А в начале 1980-х они ввели войска в Гренаду, резюмировал эксперт.