Владимир Путин рассказал, чего ему удалось добиться в жизни

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, чего он смог добиться в жизни. С соответствующим сообщением глава государства выступил на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» в пятницу, 1 сентября.

Путин сообщил, что в детстве хотел стать разведчиком, что у него хорошо получилось.

— Как многие мальчишки, хотел быть то моряком, то летчиком. Потом разведчиком. Я хотел быть. И я реализовал. Так жизнь сложилась. Я иногда даже удивляюсь: как так получилось? Это сложное дело. Нельзя просто прийти сказать: «Хочу быть разведчиком» — и тебя берут в разведку. Так не бывает, но у меня получилось, — пояснил российский лидер.

Он отметил, что все его окружение и воспитание было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству. В настоящее время Путин и занимается служением своей стране, поэтому ему удалось «добиться того, о чем мечтал», приводятся слова президента в трансляции канала «Россия 24».