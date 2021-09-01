Выставка «Вы помните: когда возник лицей» откроется в Доме-музее Пушкина

Фото: Фрагмент картины Николая Ге «Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском» (1875)

Дом-музей В. Л. Пушкина к 210-летию открытия Царскосельского лицея представляет выставку «Вы помните: когда возник лицей».

Торжественное открытие лицея в Царском Селе состоялось 19 октября 1811 года. Автор проекта его создания М. М. Сперанский ставил задачу воспитания людей, способных претворить в жизнь намеченные планы преобразования Российского государства. О характере образования и воспитания лицеистов дает представление «Постановление о Царскосельском лицее», с выдержками из которого можно познакомиться на выставке.

Место расположения лицея сыграло немалую роль в становлении личности А. С. Пушкина и других студентов, которые воспитывались среди классических ансамблей окрестностей Петербурга. В первой трети XIX века облик Царского Села был запечатлен в произведениях многих художников. Некоторые работы представлены в экспозиции.

В течение 32 лет существования Императорского лицея в Царском Селе учебное заведение окончили 286 человек. В его стенах учились писатель М. Е. Салтыков-Щедрин, поэт Л. А. Мей, философ Н. Я. Данилевский, составитель «Словаря русского языка» академик Я. К. Грот. И все же славой своей лицей обязан первому выпуску, который вошел в отечественную историю именами А. С. Пушкина, поэта А. А. Дельвига, декабриста И. И. Пущина, поэта В. К. Кюхельбекера, мореплавателя Ф. Ф. Матюшкина. Портреты некоторых лицеистов первого выпуска представлены на выставке. Посетители увидят работы В. А. Фаворского, А. З. Иткина, П. Л. Бунина, И. А. Дайца, Н. В. Ильина, Ю. В. Иванова.

Воспользовавшись сенсорным экраном, юные гости музея смогут ответить на вопросы викторины и проверить свои знания о лицейских годах А. С. Пушкина.

Выставка открыта с 2 сентября по 30 января 2022 года, сообщается на сайте музея.