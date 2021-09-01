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Департамент строительства Москвы приступил к цифровизации строек

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Департамент строительства Москвы приступил к цифровизации строек
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Москве перевели в электронный вид исполнительно-техническую документацию 20 пилотных проектов по объектам капитального строительства. Об этом в среду, 1 сентября, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, цифровизация позволит сократить сроки процесса проверки и подписания документации за отчетный период. Данная мера должна повысить эффективность управления строительством в Москве.

— Это позволит создать единое пространство для всех участников процесса и уйти от бумажного документооборота. Цифровизация не только обеспечит быстрый доступ к документации в любое время, но и сократит временные затраты на работу с ИТД на 15–20 процентов, — рассказал Загрутдинов о преимуществах цифровизации.

Среди 20 пилотных проектов Московского фонда реновации есть многофункциональный медицинский центр, центр единоборств в Лужниках и биотехническая лаборатория в «Сколкове».

В понедельник, 30 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве в стадии проектирования и строительства находятся 5,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации.

Также заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявлял, что на конец августа по программе реновации в новые дома переселились 45,7 тысячи москвичей.

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