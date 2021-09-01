Буйвол на дороге напугал жителей Владикавказа

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Буйвол, сбежавший с бойни, бегает по Владикавказу. Очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором запечатлен огромный черный буйвол.

Животное скачет по проезжей части на дорогах города. Оно вырвалось на свободу и, распугав прохожих и автомобилистов, скрылось в лесу.

Похожий случай произошел на этой неделе в ЮАР. Там схватка между леопардом и дикобразом парализовала движение транспорта на полтора часа. Хищник, находясь на дороге неподалеку от Национального парка, пытался напасть на маленького дикобраза, но тот активно защищался колючками.