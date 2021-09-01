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«Коза — козел», а «оса не осел»: филолог объяснил китаянке сложности русского языка

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Коза — козел», а «оса не осел»: филолог объяснил китаянке сложности русского языка
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ / Фото: «Вечерняя Москва»

«Осел» и «оса» — совершенно разные, не имеющие общего корня и никак не связанные по смыслу слова. В русском языке нередко встречаются странные формы, происхождение которых невозможно объяснить с точки зрения науки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.

Китаянка Ян Гэ ведет блог в TikTok с рубрикой «Невыносимый русский», в которой рассказывает о сложностях русского языка. В одном из видео Гэ просит русскоязычных подписчиков объяснить ей, почему «козел и «коза» — слова, которые обозначают одно животное, а «осел» и «оса» — разных.

По словам Осадчего, языковой юмор блогера основан на омонимии, совпадении по звучанию и написанию некоторых форм, которые никак не связаны.

— «Осел» и «оса» — совершенно не однокоренные слова, они никак не связаны по значению, но так получилось, что в русском языке именно в этих формах эти слова очень похожи на формы, обозначающие самца и самку. Такое совпадение. В русском языке очень много таких курьезных элементов. Почему стакан, тарелка на столе стоят, а в сковороде она уже лежит? Почему чайник долго закипает и долго не закипает — одно и то же? — сказал собеседник «ВМ».

Логического и научного ответа на подобные риторические вопросы нет, констатировал Осадчий. Он добавил, что в любом языке мире есть нелогичная система, странности, которые объяснить невозможно.

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