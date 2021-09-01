Светлана Разворотнева: Старейшая школа искусств в Москве начнет работу в новом здании

Фото: Пресс-служба мэра Москвы

Накануне Дня знаний Мэр Москвы Сергей Собянин и помощник мэра по вопросам ЖКХ, общественный помощник уполномоченного по правам человека в городе Москве Светлана Разворотнева осмотрели новую детскую школа искусств им. М.И Глинки в районе Печатники, которая готовится к открытию.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, это знаковое событие для района — новая школа площадью около 3,5 тыс. кв.м будет рассчитана на 300 детей в смену.

Светлана Разворотнева рассказала, что школа Глинки — одна из старейших в столице, она была открыта более 50-ти лет назад и вопрос о строительстве нового здания стоял остро: до сих пор школа арендовала помещения у патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря.

— Собственное здание детской школы искусств позволит не только принять большее число учащихся — будут открыты новые отделения хореографии и изобразительного искусства. В новом здании планируется разместить полную экспозицию музея Глинки, ранее она занимала очень маленькую площадь — всего 7 квадратных метров. Для раскрытия творческого потенциала наших детей созданы прекрасные условия, и я надеюсь, что подобных объектов станет больше, — подчеркнула Светлана Разворотнева.

Также она отметила, что ранее управой района совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы была проделана работа по обеспечению транспортной доступности нового адреса школы.Ее воспитанникам, а также их родителям сложно было бы добираться до места учебы, т.к. школа расположена в стороне от привычных маршрутов наземного транспорта.

— Сейчас рядом со школой подготовлена площадка для размещения автобусного павильона, проведены работы по расширению дорожного полотна для того, чтобы автобусы могли беспрепятственно перемещаться на этом участке дороги.Как сообщил Дептранс, на днях автобус начнет заезжать к музыкальной школе,- поделилась Светлана Разворотнева.