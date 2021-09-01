Путин призвал не позволять «болтунам» говорить, что можно было сдать Ленинград немцам

Фото: Администрация президента РФ

Нельзя позволять «каким-нибудь болтунам» заявлять, что СССР не надо было бороться за Ленинград во время Великой Отечественной войны. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» в пятницу, 1 сентября.

По его словам, победа советского народа над нацистами стала одним из самых «значимых событий всего XX века». Если бы не победа советской армии, то у европейского и российского народа сложилась бы другая судьба.

— Вообще не было бы никакой судьбы, потому что в документах рейха было прописано, что часть населения России должна быть использована на работах, часть, кто работать не может, — за Урал, на Север, в необжитые регионы, то есть на вымирание, а часть — уничтожить в газовых печках, — напомнил Путин.

Он также рассказал школьникам, что в России создали информационный ресурс о тех, кто участвовал в войне. Там собрана информация о 34 миллионах человек. Также Путин отметил важность популяризации движения «Бессмертный полк», его слова приводятся в трансляции канала «Россия 24».

Также президент отметил, что население России, по некоторым оценкам, могло бы в настоящее время составлять 500 миллионов человек. По его словам, данной цифры удалось бы достичь, если бы не произошло два распада страны в XX веке: революция 1917 года и распад СССР.

Путин напомнил, что на данный момент в России проживает порядка 146 миллионов человек. Он уточнил, что анализ прошлого помогает понять, как действовать в будущем, чтобы не допустить драматических событий.