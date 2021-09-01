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Путин заявил, что население России могло достигнуть 500 миллионов человек

Анастасия Волоснова

Общество
Путин заявил, что население России могло достигнуть 500 миллионов человек
Фото: Администрация президента РФ

Население России, по некоторым оценкам, могло бы в настоящее время составлять 500 миллионов человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» в пятницу, 1 сентября.

По его словам, данной цифры удалось бы достичь, если бы не произошло два распада страны в XX веке: революция 1917 года и распад СССР.

— Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это, — отметил Путин.

Он напомнил, что на данный момент в России проживает порядка 146 миллионов человек. Президент отметил, что население — это «совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается».

Путин уточнил, что анализ прошлого помогает понять, как действовать в будущем, чтобы не допустить драматических событий, приводятся слова президента в трансляции канала «Россия 24».

До этого Владимир Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

Также президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.

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